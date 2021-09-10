臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

本土爆發Delta病毒危機，全國民眾人心惶惶。中秋節將到來，是否限制民眾能戶外烤肉各縣市不同調；目前全台有18縣市不開放戶外烤肉，北北基桃共同生活圈中唯獨台北市不禁止，引發熱議。台北市市長柯文哲表示，慢慢要適應新常態，否則乾脆每天在家打坐最安全，更直言「政治就是很假掰」。此言一出竟讓大批網友不滿，痛批柯「講幹話的最假掰」。

目前共有18個縣市不開放戶外烤肉，包括不開放戶外烤肉縣市：新北市、基隆市、桃園市、台中市、新竹縣、新竹市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台南市、屏東縣、苗栗縣。

針對台北市不禁止戶外烤肉一事，柯文哲8日直言「政治就是很假掰」，強調自己不太喜歡那樣，所以他的態度還是認為要適應新常態的生活，到時候決定慢慢調整。柯更質疑，家裡屋頂可以烤肉，騎樓烤肉警察來了不要烤，警察走了繼續烤，這不是很奇怪嗎？

此言一出，在網路引發熱議，大批網友在臉書相關新聞連結下留言：「講幹話的最假掰」、「你在說你自己？」「那你就繼續假掰，如果到時候真的爆發，看你如何對台灣百姓交代」、「餐廳內用加減能透過店員勸告，讓民眾自己烤肉是要期待自律嗎？」「所以北市怎麼做呢？不要只批評，身為醫師與首長更要提出建設性的政策」。但也有網友認為，柯文哲此言相當務實有理，因為大家群聚上班、通勤的危險性恐都勝過中秋烤肉。