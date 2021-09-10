周星馳電影常以藝人的反差創造不少「笑」果，像是莫文蔚在《食神》毁容式出演火雞姊、趙薇在《少林足球》頂著大光頭扮醜，讓瓊瑤不忍嘆「妳毀了我創造的一切」；而《長江七號》中除了徐嬌在裡面「女扮男」外，另有一位富二代小惡霸「陳俊生」，也是女生反串的，她的名字叫做黃蕾。

《長江七號》全球總票房5400萬美元(約新台幣15億元)，當年上映時讓小朋友女扮男製造不少話題，最耳熟能詳的是徐嬌，在戲中剪了極短髮扮演周星馳的兒子「周小迪」，還有姚文雪出演小惡霸「暴龍」，是富二代小惡霸「陳俊生」的打手，而「陳俊生」在學校總是梳著「油頭」，喜歡帶高科技玩具到學校來炫耀，更愛欺負弱小同學，但真實身分竟也是女生，而且長大後不只長相靚麗、舞藝高超，更曾在華南地區「百事我創，我要上罐」以高超舞技獲得亞軍，後來極少出現在螢光幕前。

據綜合大陸媒體報導，徐嬌所飾演的「小迪」，原定是由黃蕾出演，但因為她遲遲無法減肥成功，才由徐嬌頂上。雖然她所飾演的「富二代」非常成功，但拍完《長江七號》後，就淡出演藝圈，後來，小黃蕾除了給《長江七號》的動畫版配音，幾乎就沒出現過了。

黃蕾長大後不只長相靚麗、舞藝更是高超。（圖/微博）

黃蕾長大後網友認為美過徐嬌。（圖/微博）

2014年，在初中畢業之後，黃蕾選擇到成都的棠湖中學就讀。幾年的蛻變，黃蕾儼然已成為了亭亭玉立的大姑娘。在學習方面，她謙虛好學，與老師、同學相處時也十分有禮貌，深受大家歡迎。 談到未來的夢想，黃蕾也曾說：「今後我準備考北京電影學院，從5歲開始，我參與了許多電影的演出。雖然演出的經驗豐富了，但是學業上我也不能落下。」，而長大後的黃蕾，讓不少陸網友認為她美過徐嬌。