促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，透過改造園區成為歷史教育的活教材。（姚志平攝）

促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。對此，批踢踢網友討論熱烈，網友建議改成「3+11紀念公園」或是「塔綠班紀念館」，也有人狠酸「政治提款機怎麼可能拆！」

蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安認為，應該要跟社會各界充分溝通跟對話，而且要還原歷史真相，形成最大共識，才能撫平歷史傷痕，促進社會和解。但是今天促轉會的做法以及提案，只是製造更大的社會對立跟仇恨，無助於社會和解，「我實在無法認同」！

趙少康認為，蔣中正一生都在反共，是「反共巨人」。蔣中正把大陸丟了，是有「過」的，但是保住台灣不被共產黨佔領，是有「功」的，如果當年共產黨的大躍進、人民公社在台灣執行，共產黨統治台灣，還會有民進黨嗎？這時候怎麼還去拆他銅像呢？要轉型就轉型成「反共公園」。

對於中正紀念堂要如何轉型？PTT網友也諷刺回應，「改建成民進黨紀念館」、「DPP中央黨部」、「塔綠班紀念館，紀念漸漸失去言論自由」、「3+11紀念公園」、「防疫不力、轉移焦點」、「政治提款機怎麼可能拆！」

也有網友認為，「再過30年銅像還是在裡面啦，都在嘴砲」、「中正紀念堂很漂亮啊！幹嘛改建」、「煩不煩，每次DDP執政時就想弄」、「每次一到選舉就拿出來講很膩」、「現在的總統府是威權象徵，應該拆了」！