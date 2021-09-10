美國當地媒體引述伊利諾州東聖路易市市長及執法單位報導，東聖路易市今天發生槍擊案造成多人受傷，有關當局正在緝捕駕車逃逸途中撞上通勤列車的犯嫌。

槍擊案發生在當地時間下午4時左右，目前並未獲報有人因此喪命，但針對這起暴力事件，路透社目前獲得來自官方證實的細節十分有限。

哥倫比亞廣播公司（CBS）在當地的分公司KMOV-TV引述警方所言，稱3名犯嫌在開槍後，試圖在火車通過前駕車穿越附近的鐵道，不過他們用來逃脫的車輛遭火車撞上。

KMOVV-TV報導指出，警方正在附近的林區搜尋犯嫌。

東聖路易市市長伊斯頓三世（Robert Eastern III）在案發現場向路透社證實有多人遭槍擊受傷，但並未詳述其他相關的細節。

他說：「我們將很快獲得更多的訊息，但現在我們將先將心思放在為被害人及其家屬祈禱上。」

KMOV-TV引述「都會鐵道」（Metrolink）的說法，約有10名那輛火車上的乘客正在現場接受檢查是否受傷。KMOV-TV報導有多人在槍案中受傷，但並未說明受害者人數及傷勢狀況。

另一家當地的新聞台、福斯（Fox）的分公司KTVI引述不具名官員所言做出報導，槍案發生在東聖路易市一處肉品市場附近，造成3人受傷，警方正在搜捕多達6名犯嫌。

人口約2萬5000的東聖路易市，是伊利諾州西南角的一座城市，與密蘇里州的聖路易市隔著密西西比河，長期以來為人所知的，是當地的犯罪和貧困。

根據居家保全公司Security.org於2019年依據美國聯邦調查局（FBI）資料所做的分析，東聖路易市是全美人口超過1萬人的城市中，人均謀殺率最高的地方，若以所有暴力犯罪而論，則是排名第4。