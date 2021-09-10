熱治療是癌症治療上常見的方式之一，通常越局部、越溫和、長得越慢、或者是基因沒這麼複雜變化的腫瘤，越容易透過熱治療得到效果。但是網傳「癌細胞怕熱，泡溫泉可以殺死癌細胞，以攝氏43.5度加熱50至60分鐘，99％的癌細胞就會熱死。」對此，台大醫院雲林分院腫瘤醫學中心主任陳若白表示，泡溫泉與治療癌細胞的關聯性，目前沒有任何相關文獻可以證實。疼痛專科醫師也直言，身體若持續在高溫下，也會受到嚴重傷害而產生各種疼痛；另一方面，持續發炎與高溫也會增加癌症發生的機會。

●癌細胞怕熱是錯誤觀念 癌患想以熱止痛恐更痛

新光醫院腫瘤治療科季匡華醫師指出，癌症的「熱治療」過程複雜且需要精準控制，並非泡溫泉即可達成。同時泡溫泉會覺得熱，是因皮膚感知，但人體系統會自動調節讓體溫維持在37度，不可能為殺死癌細胞，泡溫泉泡到發燒、甚至中暑。

疼痛科權威梁恆彰醫師與楊翠蟬醫師在《自律神經失調：冷處理、抗發炎》一書中也強調，癌症疼痛大部分是組織發炎退化的後遺症，不見得與癌細胞的侵犯有關，因此癌症病友想以熱止痛，大多時候是搞錯方向，只會讓自己更痛。

醫師也指出，讓身體溫熱可以增加免疫力無庸置疑，但過多的免疫反應所產生的低度發炎，反而會造成各種病痛甚至癌症。尤其癌症已經屬於發炎內熱了，不宜再加熱。

梁醫師強調，在生理上，人體只有在必須時才會提高體溫，在正常狀態下減少不必要的發炎才是維持健康、抗老化最重要的工作。其中，使用冷卻技巧以減少藥物的使用，是明智的方式。

(示意圖/Shutterstock)

●緩解癌痛 冰敷與冰水有助益

癌症患者的疼痛，只有少數是癌症細胞所造成的局部疼痛，多數來自於體質流失、癌症術後和藥物治療的副作用。醫師建議，患者在治療過程中必須減少發炎，可以多利用局部冰敷，有助於消炎、恢復循環，以及減少局部缺氧性疼痛。如果疼痛可以緩解，接著靠運動與神經的紓解治療雙管齊下，對恢復正常生活大有助益。

醫師提醒，即使患者已近末期，身體較虛，核心體溫無法承受冰冷的刺激，也要避免過熱造成身體負擔過大，否則恐加深疼痛的不適感，造成惡性循環。