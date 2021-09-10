台北市長柯文哲剛上任時掃蕩違建，當時北投區的貴子坑鄉村俱樂部違建，卻越拆越大，讓柯文哲在臉書發文說「氣瘋了」；時任台北市建管處違建查報隊小隊長的林韋鳴遭起訴，一審判無罪，二審逆轉依圖利罪判刑6年，最高法院依大法庭裁定，駁回上訴定讞。

貴子坑鄉村俱樂部違建案，2015年士林地檢署偵結，將俱樂部負責人陳仲明及林韋鳴等人起訴，一審士林地方法院審理後，將陳依違反水土保持法判刑6月，得易科罰金（已確定），但林獲判無罪。

二審台灣高等法院認定林韋鳴負責違建查報及取締，竟為圖業者的利益，縱放大型違建物，改依圖利罪重判6年，上訴後，由於法官對新增違建未依法拆除是否構成圖利罪，有不同的法律見解，最高法院承審庭提案大法庭。

刑事大法庭經開庭辯論後作成裁定，認為貪汙治罪條例的圖利罪，規範的不法「利益」，是指一切使圖利對象財產增加經濟價值的所有利益，不只限於金錢；公務員對「新增」違章建築的查報、拆除並無裁量空間，如果讓原始起造人繼續享有使用利益，構成圖利罪。

最高法院承審庭取得一致的法律見解後，將爭訟多年的貴子坑案判決駁回上訴，林韋鳴依公務員對主管之事務圖利罪判刑6年，褫奪公權3年確定。