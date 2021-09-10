國民黨團去年7月在立法院杯葛總統提名陳菊擔任監察院長時，現場爆發肢體衝突，綠委范雲指控藍委陳雪生涉嫌性騷擾，並指北市社會局已來函確定性騷擾事件成立，陳雪生則對此提出訴願。沒想到結果出現大逆轉，藍委李德維今表示，陳雪生不滿范雲數度公開批評，已提告誹謗，昨開庭更秀出性騷擾事件訴願成功的文書、北市府該裁定被撤銷。李德維感嘆，這是遲來的公道。

李德維今（10日）在臉書發文表示，去年7月，國民黨團杯葛監察院長陳菊，暨監察委員人事同意權案，混亂中，范雲指控陳雪生，用肚腩頂了她的下背部三次，認為涉及性騷擾。第一時間，范雲稱向台北市性騷擾防治委員會申訴成立，裁罰了陳雪生1萬元，後范雲更多次受訪，批評陳雪生是「恐龍時代的噁男」、「馬祖王」，還影射陳雪生利用權勢性騷等，但陳雪生都否認性騷，之後反告范雲誹謗。

遭范雲性騷擾，陳雪生(左)假裝用肚子碰撞鄭運鵬(右)，強調朝野攻防身體碰觸在所難免，對於性騷擾的指控仍憤憤不平，圖為去年7月照。(中時資料照)

而陳雪生提告范雲誹謗案昨天開庭，李德維指出，陳雪生的委任律師當庭揮出一記重拳，原來，陳雪生針對台北市政府性騷擾防治委員會的處分，向衛福部提出訴願，本月7日已經收到決定書，訴願成立，撤銷處分。

李德維批評，自己想說的是性騷擾絕對要除惡務盡，沒有人必須隱忍性騷擾，但是，那些言必稱女權，卻選擇性的伸張女權，還利用性別，扭曲性騷這些概念，只為了操作議題，遂行政治目的，其惡劣程度，不下於性騷擾，甚至用心之險惡，有過之而無不及。