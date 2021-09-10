Manifest Thursday “We will be in the playoffs this year” “We will be in the playoffs this year” — Patrick Beverley (@patbev21) September 9 2021

實在很難理解貝弗利要怎麼幫助上季只拿23勝49敗、勝率僅3成19的西區爛隊灰狼，馬上變身季後賽強隊！才剛加盟灰狼沒多久的貝弗利，10日發推嗆聲，「周四目標，我們今年將會闖進季後賽，我們今年將會闖進季後賽！」看來他的猖狂個性完全沒變。

要知道灰狼去年雖然選進狀元愛德華茲，陣中還有唐斯、羅素兩大年輕好手，卻在上季打得亂七八糟，根本連季後賽的邊緣都摸不到，貝弗利卻敢提前宣告灰狼今年可以闖進季後賽，或許他認定灰狼已經度過陣痛期，準備迎接驗收成果一天。

也難怪貝弗利必須如此看好自己待在灰狼的未來，畢竟他在今年自由球員市場堪稱最悲情的1人，他先被快艇直接交易到灰熊，不到48小時又被灰熊交易到灰狼，甚至一度傳出灰狼考慮把他釋出，幸好最後灰狼還是決定把他繼續留下了。

面對自己差點面臨失去NBA舞台的窘境，貝弗利如今當然必須趕緊宣告自己可以幫助新東家，灰狼上季季中開除總教練桑德斯，改找51歲的芬奇擔任教頭，結果他只帶領灰狼拿下16勝25敗戰績，新球季想要重新突破，確實需要一些奇蹟才行。