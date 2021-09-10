隨著新冠病毒感染人數持續處於危險的高峰，美國總統拜登周四提出多管齊下、提高疫苖接種率的計畫大綱，新政策除了強制要求大多數聯邦僱員接種新冠疫苗之外，並敦促大型企業雇主讓員工接種疫苖或每周進行病毒檢測。

拜登之前要求聯邦僱員接種疫苗，否則就要定期接受病毒檢測，而新規定則要求聯邦人員在75天內接種疫苗，否則將面臨解僱，除非他們屬於少數的豁免類別。

聯邦職員工會周四表示，他們會接受這個疫苗接種命令。

拜登周四提出的新措施亦針對百人以上企業的員工，這意味著將涵蓋全美約三分之二的受僱者。

拜登在白宮記者會上向數千萬拒絕接種新冠疫苗的美國人喊話，他表示：「我們一直很有耐心，但我們的耐心正在消磨，而你們的拒絕讓我們所有人都付出代價。」

這些政策和談話是拜登迄今為突破抵制疫苖接種所採取最激進的行動，因為快速傳播的Delta變種病毒已經在美國引爆新一波染疫和死亡。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，儘管拜登政府拚進全力要美國人去接種免費且廣泛可用的疫苗，但目前只有逾62%符合條件的美國人已經完整接種疫苗。

傳染病和公衛政策專家表示，這些新規定不太可能很快速地、大幅改變感染率，但美國食藥管理局前首席科學家、喬治城大學的古德曼博士（Dr. Jesse Goodman）表示，但這些措施仍將有助於預防未來可能爆發的疫情，並減少死亡和住院率，同時減輕醫療系統的壓力。

根據拜登的計畫，政府還將要求加入聯邦醫療保險計畫Medicare和針對弱勢族群的聯邦醫療補助計畫Medicaid的醫院和其他機構超過1,700萬名醫護人員接種疫苗。

美國勞動部的職業安全與健康管理局（OSHA）則計畫對未遵守疫苗規定的民營企業開罰，每次違規將處以近14,000美元的高額罰款。

美國政府亦呼籲娛樂場所要求病毒檢測或疫苖接種，並呼籲各州對學校僱員採取強制措施。此外，對於在飛機、火車和公共汽車上不戴口罩的人，新規定亦提高相關罰款。

政府亦計畫提高病毒的檢測量能。拜登將動用《國防生產法》所賦予的權力要求加快試劑生產，而沃爾瑪、亞馬遜和克羅格（Kroger Co）等大型零售商也將降低試劑價格。

新冠肺炎疫情已經在美國造成逾65.4萬人死亡，隨著更具傳播力的Delta變種病毒肆虐，近幾個月來的染疫死亡和住院人數已持續激增。如今隨著兒童開學返校，Delta變種病毒的傳播令人更加擔憂，現在不僅讓投資人感到不安，亦導致企業減少招聘，而許多企業重返辦公室的計畫也急踩煞車。