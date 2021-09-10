2021年軍民聯合防空「萬安44號」演習，將於9月15日全國同步登場，今年受疫情影響，演習期間，只在當天下午1時30分至2時發放警報，不進行人車疏散及交通管制，高市警局民防管制中心呼籲民眾，演習當下若聽聞警報聲切勿驚慌，仍可維持正常生活作息及車輛行進。

高雄市警局表示，「萬安44號」演習為配合防疫工作兼強化居安思危與熟練防空作為，在不影響到民眾作息的理念下，不召集民力協勤、不人車管制及疏散避難，訂於9月15日下午1時30分至2時發放緊急警報，音符為1長音、2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；下午2時發放解除警報為1長音90秒。

國防部將於演習當天1時30分，利用「空中威脅告警系統」發送演習手機簡訊至演習區域內行動電話，提醒國人演習相關事項，並於下午2時發送演習結束訊息。

高市警局表示，演習警報發放後不進行人、車管制及防空疏散避難，高速公路車輛、高鐵、臺鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛。

高市警局指出，今年雖然不實施疏散避難，但為提升民眾對於防空避難處所認知，持續加強宣導民眾透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及「高市警LINE官方帳號」，查詢所在地的防空避難處所以了解自身周邊防空避難位置。