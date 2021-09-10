剛過19歲生日的加拿大小將費南德茲(Leylah Fernandez)，繼續把她不可思議的「童話故事」延續下去！世界排名僅第73的費南德茲，10日在美國網球公開賽女單4強戰，爆冷以7比6(3)、4比6、6比4擊敗世界排名第2的莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，昂首闖進今年美網冠軍賽。

以非種子身分闖進今年美網冠軍的費南德茲，現在已經擊敗3名世界前5好手，除了今天擊敗莎芭蓮卡，她先前也擊退尋求美網衛冕的大坂直美，以及世界第5的烏克蘭女將絲薇托莉娜，充分展現她確實具備女網未來之星的實力，也讓她一炮而紅。

「那些數以年計的辛苦練球歲月，以及充滿淚水與血的所有事情，無論是場上或場外的所有犧牲，」費南德茲說，「我只是希望自己能夠闖進冠軍賽，我真心這麼希望，我每一分都在奮戰，莎芭蓮卡也做同樣的事，我連自己怎麼拿到最後一分都不知道，但我很開心我做到了。」