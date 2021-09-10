正國會拋2022縣市長提名全面初選，正國會創辦人、立法院長游錫堃今受訪表示，他已經很久不參加正國會的活動，也不介入黨務。（林縉明攝）

民進黨昨日召開全代會工作小組第一次會議，首度初步討論2022縣市長選舉提名機制，據悉，正國會中常委陳茂松主張不論是否連任，22縣市全部辦理初選，被解讀是替正國會立委陳亭妃爭取台南市長初選機會。對此，正國會創辦人、立法院長游錫堃今受訪表示，他已經很久不參加正國會的活動，也不介入黨務運作。

對於正國會中常委陳茂松拋出22縣市首長全部辦理初選，游錫堃表示，他已經沒有參加正國會的活動很久了；對於媒體追問是否認為應該全面初選，游錫堃強調，他也不會介入黨務。

此外，游錫堃近日接受媒體專訪提及，這個國家要好，他不冀望民進黨永久執政，第二大黨應該要有個忠於台灣的國家忠誠反對黨。

對此，游錫堃今受訪回應表示，美國、日本等民主國家都歷經政黨輪替，政黨輪替在民主國家來講是正常現象，因此，他不冀望民進黨永久執政，希望在野黨都變成台灣忠誠的反對黨，有力量促成政黨輪替，讓台灣的政黨政治進入常軌。

游錫堃說，他並非不希望民進黨持續執政，最主要是國家認同，期待未來台灣任何政黨，不管從執政後變成在野黨，都能認同台灣，以台灣主體性思考，讓在野黨變成台灣國家忠誠反對黨。