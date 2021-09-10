我國在8月時由刑事警察局破獲一起越南走私豬肉，並驗出為非洲豬瘟陽性，非洲豬瘟中央災害應變中心因而宣布9月全面禁止廚餘養豬，並補助原本使用廚餘養豬業者飼料差額費等，但也使每天約1200噸的養豬廚餘無處可去，對此，非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官、農委會副主委黃金城今天表示，將在下周三前公布10月是否會繼續禁止廚餘養豬。

據環保署預估，每天約會生產1200噸的養豬廚餘，黃金城表示，環保署目前可以處理掉家戶生產出的養豬廚餘，但如餐廳、國軍官兵團膳等「事業性的養豬廚餘」量能則仍難以消化。

從8月23日後關務署採強力查緝，但仍發現許多民眾透過郵購、快遞等方式夾帶肉品，黃金城坦言，雖然個人夾帶肉品透過強力裁罰已有明確下降，但要100％的把肉品阻絕在境外，「難度非常高」，因此透過後端阻斷如查核移工商店、禁止廚餘養豬等。

黃金城指出，目前考量的方法有包括10月後仍繼續禁止廚餘養豬或是「有條件的讓廚餘養豬」繼續存在，但仍待與行政院、養豬業者討論。