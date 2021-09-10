1名外送員日前收到1名顧客的傳訊息告知「我過11點吃素，請問準備好了嗎？」該顧客接著不斷催促外送員，甚至要求外送員先送他的餐點，讓外送員相當無奈；其他網友發現傳訊息時間在10點半左右，紛紛怒批「那麼趕就不要訂」、「外送員11點一到幫忙把餐點的肉吃掉好了」、「叫客人退單吧，一直催根本太過分」。

1名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前送餐時遇到1名客人傳訊息說，「我過11點吃素，請問準備好了嗎？」他當下回應對方已經抵達餐廳了，餐廳正在製餐，對方則繼續催促「可以趕一下嗎？」他解釋因為他手中有3份單需一起送，所以時間上會再稍晚。

1名外送員日前收到1名顧客的傳訊息告知「我過11點吃素，請問準備好了嗎？」該顧客接著不斷催促外送員，甚至要求外送員先送他的餐點，讓外送員相當無奈。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

1名外送員日前收到1名顧客的傳訊息告知「我過11點吃素，請問準備好了嗎？」該顧客接著不斷催促外送員，甚至要求外送員先送他的餐點，讓外送員相當無奈。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員說，該顧客不斷傳訊息問「大約多久才會送出」、「如果超過時間我可能要退酖了」，對方甚至要求他想辦法先送出，對方說「不然你送到我這都幾點了，11點就不能吃了」，他一再解釋需按外送系統的順序逐一送餐，對方仍不斷要他先送餐到對方家，讓他相當無奈地PO出對話。

其他網友則留言說，「奇葩人，10點半左右訂餐，11點吃素，傻眼那麼趕就不要訂」、「10：36訊息來說他11：00後吃素？」「吃素多偉大，全世界都要配合你」、「下次他會知道11點吃素要9點叫餐」、「外送員：過了11點，我幫你把裡面肉都吃掉？這樣看起來就像素的了」、「這種有夠煩，叫他退單好了，囉囉嗦嗦！」