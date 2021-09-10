網傳自然感染新冠肺炎所刺激的免疫力，比疫苗更全備。為此中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今(10日)表示，若要成為感染COVID的痊癒者，要先過得了大於4％致死率的關卡，再來則是「若是50歲以上，你有至少1／5的機率，會有相當嚴重的肺炎。」並奉勸50歲以上的人們，要去爭取施打兩劑疫苗的權利。

何美鄉在臉書發文指出，不管哪個疫苗，突破性感染一定會發生，而且發生的機率還蠻大的。即便是Delta，疫苗對重症、住院，甚至死亡的保護性一直維持著。所以疫苗保護性其實是很好的。只要我們很清楚的區分感染與重症。

何美鄉表示，近日有網友鼓吹大家不要施打疫苗，要任其感染，並引用以下資料：自然感染（過往的株種如武漢、Alpha 等株種）後，次感染delta的機率，比施打過兩劑疫苗（以前位感染過）的人還低，英國與以色列，都觀察到同樣的結果。也就是說自然感染所刺激的免疫力，比疫苗更全備，記憶更長久。她提醒「先不要那麼容易被說服，細看一下，這論點的謬誤之處。」

她提出若要成為那個感染COVID的痊癒者，需度過「兩關卡」，首先要過得了那大於4％致死率的關卡。再則，若年紀在50歲以上，至少1／5的機率會有相當嚴重的肺炎，何美鄉最後呼籲「假如你是50歲以上，或有慢性病，我奉勸你，一定要去爭取你施打兩劑疫苗的權利。」