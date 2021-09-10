新北市幼兒園爆發群聚，第一波就驗出8名學童確診。台大醫師及學者指出，雖然兒童感染新冠肺炎症狀較輕，但12歲以下目前仍無疫苗可打，一旦染疫恐怕對家庭及社會帶來極大影響；尤其不少幼兒園教室都是密閉空間，應加強二氧化碳濃度監測，並落實通風換氣，空氣傳播風險可降低9成。

台大醫院今天舉辦「幼兒園新冠病毒之Q and A」線上記者會」，台大公衛學院教授詹長權於會中指出，國內防疫一年多以來一直忽略了空氣傳播的風險，當新冠病毒經由呼吸、說話、咳嗽或打噴嚏而散發出來，大小從1到100微米都有，如果是小於5微米的顆粒，就可以在空氣中散播好幾個小時。

詹長權說，過去我們定義「密切接觸」都是以2公尺為基準，但如果是小於5微米的病毒顆粒，很可能飄散超過2公尺，甚止病毒排放者已經離開該空間時，其他人再進入也可能被感染；尤其Delta變異株在上呼吸道的病毒量高達Alpha的1000倍，通風更是現階段必須改善的防疫重點。

早在今年8月、新北幼兒園群聚發生前，台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成團隊至北部2家幼兒園實際訪查，發現有兩個共通點──沒有可通風的門窗，且環境內塑膠製品多，病毒恐長時間殘留。蘇大成指出，幼兒園不像小學教室有獨立空間，有些甚至開設在大樓內，這樣的密閉空間是病毒傳播的高風險環境，呼籲政府相關單位應加強查核。

台大環境及職業醫學部醫師陳宗延進一步說明監測結果：在幼兒園上課期間，教室內二氧化碳濃度超過法定標準1000ppm，甚至嚴重超標至1400、1500ppm。台大公衛學院副教授陳佳堃也指出，二氧化碳濃度是確認通風好壞的指標，但要保持室內通風不是開門開窗就可以，最好再搭配排風扇等機械式換氣方式，才能達到室內外空氣完全交換。

陳宗延建議，如參考歐美的指引，每人排風量應達到36到45CMH，若以30坪空間容納20人為例，每小時應換氣2.4到3.6次，將整間教室的舊空氣，以新鮮外部空氣取代。

如果業者難以評估通風效果，陳宗延建議，最簡單的方式就是監測二氧化碳濃度，即使學童滿載時，也要盡量控制在800ppm以下；若無法改善通風排氣系統，至少應分艙分流，減少學童容留人數和停留時間，或考慮將學習活動改在戶外進行。