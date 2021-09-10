影音直播串流娛樂平台17LIVE成立6年以來，全球註冊用戶已超過5,000萬。鑑於日本市場營運連創佳績、市場潛值高，吸收更多全球化佈局動能，17LIVE集團全球CEO小野裕史正式宣布年底前將由日本擔任全球營運總部角色，於拓展新市場建立強大的品牌影響力。在該目標下，同步宣告啟動品牌重塑計畫，包括全球品牌名稱統一、全新企業識別(Logo)、集團願景與品牌使命等，持續擴大17LIVE平台成長幅度，以高使用率、高普及率為目標，成為全球直播串流產業領航者。

小野裕史表示：「17LIVE 2015年在台灣成立、2017年進入日本市場，現已擴張為擁有900多名員工、於全球6個區域市場皆設立辦公室的企業。現在將總部營運轉移到日本，未來17LIVE將以全球企業之姿，持續引領新世代溝通方式，持續發展更多創新直播技術與應用。」

小野裕史也介紹這次品牌重塑計畫，以往17LIVE會有因地域而異的品牌名稱，如在日本稱為ichi-nana live、台灣是「17LIVE」、美國則是「LIVIT」。而今，公司名稱和APP將統一更名為「17LIVE」（英文發音統一：one seven live），全面強化17LIVE全球化品牌形象。而嶄新公開的品牌Logo，數字1和7代表著在17LIVE，可以跨越時空、更能直通全世界，讓人們在同片天空下，透過直播一起跨越七大洲，紀錄每個生活片段，共同珍藏稍縱即逝的時光。紅色象徵「活力和樂趣」，更呈現「ON AIR」的意象，白色則強調直播無計劃、無腳本的「真實感」。在過去的世代，電視和廣播孕育豐富的流行文化，接下來17LIVE將透過網路和最新科技，持續創造引領21世紀全新傳播文化的直播平台。