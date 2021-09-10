網路遊戲股回神，周五香港股市開高走高，目前恆生指數大漲1.66%，為26141.66點，收復前一日失守的26000點大關。國企股目前勁揚2.21%，為9386.27點。

受網路遊戲股重挫拖累，前一日恆生指數重挫逾620點或2.36%，收在25700.58點。騰訊、網易等主要網路遊戲公司、遊戲帳號租售平台和遊戲直播平台遭監管機關約談，引發投資人對北京將加大產業整改力道的擔憂。此外，消息指出，監管機關將暫停新網遊的審批。

目前恆生科技股大漲2.38%，成分股普遍走高，僅金蝶國際下跌，目前跌1.7%。

《南華早報》澄清北京將「放緩」、並非「暫停」新網路遊戲的審批。昨日重挫騰訊和網易應聲反彈，目前分別漲1.1%和2.5%。

東方海外國際先舊後新折讓近9%配股籌資35億元，目前股價下跌逾4%。

隔夜倫敦期鋁價格上漲1.9%，為每公噸2848美元，再創2008年以來新高。受此激勵，中國鋁業漲逾2%，稍早前一度漲5.5%。中國宏橋漲1.5%，稍早前飆升8.5%%。俄鋁由升轉跌，目前下挫1.4%。

其他金屬資源股亦表現不俗，江銅目前漲逾3%，洛鉬漲逾2%，稍早前一度漲7.6%。紫金漲5%，稍早前大漲9%。