統一超(2912)持續擴大電商服務平台品項，為滿足會員搶先體驗新科技商品需求，i預購即日起與台灣三星策略合作設立「SAMSUNG三星品牌館」，首賣三星最新Galaxy Buds2、旗艦摺疊Galaxy Z系列、Galaxy Watch4系列等新品，期望帶動新一波成長動能。

統一超7-ELEVEN OPEN POINT APP架構最大O2O會員服務平台，藉由超商型態電商服務平台「i預購」，整合6,200家實體門市與1,300萬OPEN POINT會員雙資源，創造虛實無差別購物體驗，開站至今業績呈倍數成長。

統一超7-ELEVEN表示，根據「i預購」銷售觀察，自5月中旬起，生鮮、冷凍調理食品、生活家電等結構表現亮眼，業績較疫情前翻倍成長；為滿足會員需求，「i預購」陸續導入3C家電、美容保養、國際精品等新產品，即日起亦與台灣三星策略合作設立「SAMSUNG三星品牌館」，讓會員無須出門即可一指閱覽數十款三星最新流行3C家電。

7-ELEVEN「i預購」自9月10日起首賣三星最新Galaxy Buds2、旗艦摺疊Galaxy Z系列、Galaxy Watch4系列等新品，會員可於i預購輕鬆下單、線上支付，並享有OPEN POINT點數回饋，下單商品無須到實體門市取貨、直接宅配送到家，打造就近買、安心付的潮流新生活，期望帶動新一波成長動能。