資深媒體人彭文正。（資料照）

沉潛一年多的前高雄市長韓國瑜日前在臉書表示，收到美國僑胞朋友的演講邀約，他將以行動向海外支持者表達謝意。而他將出席的活動是17日至19日在美國芝加哥舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，這場年會也將邀請前總統馬英九、參選黨主席的4名候選人江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中等人透過網路連線一同出席。但從該活動官網公布出席的11名貴賓名單之中，僅彭文正非國民黨員，引起側目。

根據全美台灣同鄉聯誼會公布的第43屆年會邀請函，列出11人貴賓名單，分別是參選黨主席的4名候選人江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中，還有前總統馬英九、中廣董事長趙少康、國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強、立委陳以信、曾任立委和僑務委員會委員長的吳英毅，以及資深媒體人彭文正。這場年會將透過網路連線一同探討中美爭霸和新冠疫情對美中台關係的衝擊。

有網友在相關新聞底下留言，「非黨員又如何？只要說實話，做實事，心中有人民，絕對比那些長期被洗腦成是非不分者為佳」、「是不是黨員，有那麼重要嗎？」「彭p心中還有正義，口條清晰，是個人材，國民黨需要他的戰鬥力」。