擔心前夫帶走不讓孩子上學，彰化分署執行，深入原委，介入關懷協調，讓故事圓滿。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

依據違反強迫入學條例規定，適齡學童未入學、到校，法定代理人將罰款，鹿港鎮公所8月間移送一批違反強迫入學案件，其中還有因媽媽擔心就讀高中孩子會被前夫帶走，不讓他上學，彰化分署執行，深入原委，介入關懷協調，讓故事圓滿。

彰化分署執行彰化分署執行違反強迫入學條例規罰款，發現特殊個案。16歲孩子就讀高中，很想上學，但出生時父母就已經離異，媽媽將小孩帶大，經濟小康。卻擔心前夫會將孩子帶走，一直將他留在家中；即使孩子已逾就學年齡，仍然不願意讓他離開家庭。彰化縣政府發現這個案例時，不斷勸導媽媽讓孩子入學，但媽媽一直抗拒。

彰化縣政府社會局曾為此介入輔導，並將孩子強制寄養，鹿港鎮公所對媽媽開罰300元後，將案件移送彰化分署執行。

彰化分署立案審查時，發現案件有其特殊性，不能用一般的執行程序來辦理，深入瞭解義務人家庭背景及學童的求學情形，以協助提供A學童有正常就學希望。

彰化分署主任胡天賜率同書記官到孩子先前就讀國中訪談，得知學童聰穎認真且有就學意願，順利考上高中後，結束寄養又與媽媽同住，結果媽媽又不給孩子上學了，胡天賜一行再度到孩子就讀中學訪談，得知才讀3天，媽媽又以孩子有蕁麻診理由讓學生請假在家，學校也正要啟動關懷機制到他家中瞭解實情。

為了讓學校能更名正言順的與B進行溝通，胡天賜提議由彰化分署愛心社幫媽媽繳納罰鍰，並順利繳納結案。 依據違反強迫入學條例規定，適齡學童應入學而未入學或已入學而中途輟學或長期缺課，由公所處學童法定代理人新台幣300元以下罰鍰。

彰化分署愛心社成立於2019年11月，同仁自由樂捐，成立迄今已累計關懷4個弱勢義務人，已捐出1萬4000元。