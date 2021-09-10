國民黨主席候選人朱立倫日前到中常會報告參選理念後提前離席，遭黨內質疑不尊重對手，他今天對此表示，很遺憾上次政見辯論會，媒體與外界都解讀是「三打一」，引起黨內憂心，因此，基於不讓外界看到黨內互打情況，他事先跟會議主席報告，會議主席也說完成政見報告後可先離開。

朱立倫今天自萬華座談出發，連跑8場基層座談，被問到前天到中常會報告提前離席一事，朱強調，黨內選舉砲口不能對內，一定要對外，敵人是民進黨，很遺憾上次政見辯論會，遭媒體與外界解讀是「三打一」，很多黨內同志也很憂心，不希望見到黨內互打情況。

朱立倫說，因此，他事先跟會議主席報告，會議主席說只要政見報告完後就可先離開，最重要的原因就是不願讓大家解讀成黨內互打，畢竟黨內互打傷害的是國民黨。

尋求連任的國民黨主席江啟臣昨天刊登「回歸戰鬥」廣告，又和中廣董事長趙少康同框，遭解讀江趙聯盟邊緣化朱立倫，不過趙否認此事，對此，朱立倫說，既然趙少康已否認，他就不必多說，並強調國民黨全黨都是正藍、戰鬥藍，目標就是必勝藍。

朱立倫認為，4位候選人都是正藍，但要走出同溫層，爭取社會各界支持，所以此次黨主席選舉，不只是黨內選舉，而是要當成社會運動，他提出氣候變遷、動保、新創等議題，就是要讓大家知道他有藍軍大智庫，考量的是全民，絕對不只有國民黨。

至於因提出「求同尊異」遭陸委會要求「正視中共對台壓迫事實」，朱立倫直言，陸委會現在已變成邊陲組織，完全變成中共的傳聲筒，沒有站在捍衛中華民國的立場，面對兩岸任何破壞和平的事，陸委會應站出來講，結果卻為了政治目的打自己人，真的是邊緣化的陸委會。