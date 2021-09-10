國政基金會今舉辦《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（十五）－防疫破口Delta入侵、如何超前部署減少死傷》座談會，由永續發展組召集人陳宜民主持，並邀請中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢等專家參與討論。圖為王任賢。（國政基金會提供／林周義台北傳真）

印度變異株（Delta）侵入社區，釀成新北幼兒園及大樓群聚。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，面對Delta來襲，政策上必須封鎖、開放並行，邊境要嚴管，但不需跟進加碼至21天，而是搭配多層次篩查，要求入境天天採檢。境內則是要嚴打，除了篩查，也應比照屏東緊急接種疫苗，如此一來即便再忙，14天後疫苗的效果就會出現，呼籲中央給予協助，若疫苗給新北不如屏東那麼「阿莎力」，這就不對了。

國政基金會今舉辦《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（十五）－防疫破口Delta入侵、如何超前部署減少死傷》座談會，由永續發展組召集人陳宜民主持，並邀請王任賢等專家參與討論。

面對Delta疫情，王任賢表示，如今的社會已經改變，從彭博「全球防疫韌性排名」評鑑可看出，社會已經不能再搞封鎖，而是應該封鎖與開放並行。某些國家鑑於Delta疫情，加強入境檢疫至21天，但他認為「加碼誰不會做？」，開放是個擋不了的趨勢，因此這項措施也跟進不了。

王任賢認為，因應Delta的重點在於「邊境嚴管、境內嚴打」。目前唯一可以阻擋Delta擴散地方只有負壓隔離病房，但我們沒辦法做，因此邊境上要做的是及早偵測，即透過多層次篩查，達到類似「電子腳鐐」的效果，要求入境者天天篩檢，一旦發現陽性就立刻治療；至於境內嚴打，為避免疫情擴大，接觸者是最需要被保護的一群，必須要被廣匡並投注資源，有藥物給藥物、有疫苗給疫苗、有篩查給篩查。

以經歷過Delta疫情的屏東為例，確診案例集中的楓港、善餘2村，曾獲中央同意優先撥補疫苗，PCR檢測陰性就可前往施打。王任賢表示，屏東推動緊急疫苗接種，雖然效果不是立即的，但是保護力仍會在14天後出來，即便再忙，也就忙碌14天。

王任賢表示，篩查與疫苗是境內嚴打的2根打狗棒，篩查地方政府可以自己做，但疫苗卻需要中央撥補，若中央給給屏東疫苗給的很「阿莎力」，給新北卻「不阿莎力」，這就不對了，呼籲中央給予協助。