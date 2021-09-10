今天在大聯盟場上藍鳥以6：4解決洋基，系列賽完封對手，戰績也非常接近洋基，有望在例行賽結束前一舉超越，目前藍鳥是77勝62敗，洋基吞下6連敗後是78勝62敗，近10場只有2勝8敗的成績，排在前面的紅襪也逐漸拉開差距，洋基現在正遭受前後夾擊，情況非常危險，藍鳥在此系列賽可說是大進補。

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藍鳥攻勢猛烈，全場敲出13支安打，優於洋基的9支，其中它們敲出3發全壘打，當家重炮小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)在第9局敲出本季第42轟，與皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)並列聯盟全壘打榜單第二，僅落後大谷翔平一轟了，同時小葛瑞洛也達成本季第100分打點，裴瑞茲則是以104分高居聯盟第一。

大谷翔平對教士系列賽都以替補身份上場，打數不多，而今天更是沒有比賽，昨天小葛瑞洛和裴瑞茲把握機會雙雙開轟，裴瑞茲先拉近與大谷翔平距離，但今天他沒延續手感，反倒是小葛瑞洛連兩天開轟，一舉追平，也徹底動搖大谷翔平全壘打王席位，離例行賽結束剩一個月，誰能稱王很難說。

藍鳥在首局就得分，畢謝特(Bo Bichette)擔任首棒游擊，於首打席就敲出陽春炮，今天他手感火熱，總計5打數3安打貢獻2分，是藍鳥的致勝功臣。到了第5局外野手葛瑞喬克(Randal Grichuk)再敲一轟，比數來到2：0領先。接著藍鳥分別在7、8局各下1分。

第9局小葛瑞洛面對洋基「爆爆王」希尼(Andrew Heaney)，與對方纏鬥到2好3壞，最後逮中93.1 mph四縫線速球，一棒轟向右外野，敲出本季第42轟和100打點，可說是雙喜臨門，這1分也增添藍鳥贏球的保險，最後以6：4勝出。

小葛瑞洛本季成績相當可怕，全壘打數與裴瑞茲並列聯盟第二，落後大谷翔平，拿下107分聯盟第一，100打點聯盟第三，落後紅襪狄弗斯(Rafael Devers)101分和阿布瑞尤(Jose Abreu)、裴瑞茲的104分，打擊率.319聯盟第二，落後道奇騰納(Trea Turner).321，這些項目都有望在例行賽結束前要回第一！