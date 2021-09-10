電源供應器廠商群電傳出近期以疫情影響營運為由，裁掉整個動力機械部門，百人瞬間失業，員工也很震驚，群電今(10日)回應表示，動力機械部門營收占公司合併營收不到0.1%，對公司營運無重大影響，受影響員工約80人，後續會依據勞基法從優辦理。

《蘋果新聞網》報導指出，上市電源供應鏈大廠群電近期以疫情影響營運為由，裁掉整個動力機械部門，員工爆料指公司當天下午臨時全體員工集合，便被通知部門解散，當場百人瞬間失業，員工都相當震驚。

對於驚傳公司無預警裁掉整個部門，群電發布重訊表示，動力機械部門營收占公司合併營收低於0.1%，對公司營運無重大影響，受影響員工約80人，公司已在

集團內部進行工作媒合，後續會依據勞基法從優辦理。

群電股價今開盤以67元開出，下跌0.4元，隨即震盪翻紅，早盤來到68.1元，上漲0.7元，漲幅1%。

8月自行結算合併營收為33.16億元，月增5.5%，年增7.1%，為同期歷史次高；累計1-8月自結合併營收達260.67億元，年增18.3%，續創同期歷史新高。