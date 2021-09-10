阿富汗鄰國外長會議9日深夜發表聯合聲明，達成16項共識，包括阿富汗有必要組建開放包容的政治架構，阿富汗領土不能被用於威脅他國，有必要停止阿富汗的毒品生產等。

新華社報導，由巴基斯坦發起，中國、伊朗、土庫曼、烏茲別克、塔吉克等阿富汗鄰國外交部長出席的這項視訊會議8日召開，會後於9日深夜發表聯合聲明，提及上述內容。

這項聯合聲明共含16項，第1項是依聯合國憲章支持阿富汗主權獨立和領土完整及內政不受干涉，阿富汗的未來應由阿富汗人民決定；其他項目則包括，與會國家將與阿富汗人民團結與共，致力於幫助阿富汗實現和平、安全、民族和解、穩定與發展。

此外還包括，阿富汗有必要組建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，奉行睦鄰友好的周邊政策，實現持久和平、安全和長期繁榮的共同目標，尊重阿富汗的基本人權，包括少數族群、婦女和兒童權益。

另有警惕阿富汗國內外勢力的煽動破壞，防止其干擾阿國問題包容性政治解決進程；重申國際社會與阿富汗持續接觸的重要性，特別是在人道主義和發展需求方面為其提供支持。

聲明還譴責針對喀布爾機場及其他民族、宗教群體活動場所的懦弱、殘忍恐怖襲擊；強調阿富汗領土不能被用於威脅他國；重申伊斯蘭國、基地組織、東伊運、巴基斯坦塔利班、俾路支解放軍、真主軍及其他恐怖組織不能在阿富汗領土上立足。

聲明提到，願保持與阿富汗口岸開放，暢通貨物跨境流動，為阿富汗獲取外部支持、尤其是人道主義物資運輸提供便利，增強阿國與本地區國家的經貿聯通；繼續向阿富汗人民提供醫療物資和技術等援助，幫助抗擊COVID-19疫情。

這項聲明說，過去20年阿富汗毒品產量持續成長，對阿富汗人民和國際社會造成重大危害，有必要停止阿富汗的毒品生產；呼籲保障聯合國機構和其他人道主義組織不受阻礙進入阿富汗並得到保護，以便向有需求的阿人民提供必要援助。

聲明並敦促國際社會為阿富汗難民提供「充分、可預測、定期和可持續」的財政支持，包括為其及時遣返提供充足資源；呼籲國際組織和金融機構為阿富汗的能源、運輸、通訊、基礎設施等項目執行提供必要支持；各國繼續關注阿富汗局勢發展並相互協調，以步調一致地應對局勢。

聲明提到，今後將繼續舉行阿富汗鄰國外長會，由各國輪流主辦，下次會議將在伊朗首都德黑蘭舉行。並將設立阿富汗問題特使（特別代表）定期會晤機制和駐阿富汗使館代表定期會晤機制，協商推進具體工作。