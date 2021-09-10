香港「憂鬱男神」梁朝偉是影帝級人物，出道多年拍出許多經典電影，59歲的他如今又推進演藝生涯里程碑，接演漫威首位華人英雄電影《尚氣與十環傳奇》，觀眾反應熱烈，梁朝偉受歡迎程度不輸主角劉思慕，而隨著再度爆紅，眾人相當好奇梁朝偉的生活大小事，老婆劉嘉玲過去的訪談被挖出，她曝光老公在家裡的樣子，還爆料有兩件事情，是梁朝偉在家絕對不會做的。

影帝梁朝偉演過《色戒》、《花樣年華》、《一代宗師》、《無間道》等影史留名的大作，螢光幕上渾身帶著光芒與魅力的他，私下反差極大，其實又宅又低調，很難想像，他就是那個被報導首度演漫威電影就拿史上第二高片酬的超級大明星，反倒星妻劉嘉玲還比他活躍，相當互補的兩人結褵13年，無論外界風雨，感情始終如一，被認為是圈內難得的模範夫妻檔。

因為梁朝偉很低調的關係，外界一直對他的日常生活很好奇，但卻始終難以得知「真相」，老婆兼經紀人的劉嘉玲，可說是最了解他的人，梁太偶爾會在節目上透露老公的私下生活，2018年她受邀上某廣播節目，談起了梁朝偉，直言他就像一個「不好照顧的小朋友」，需要人家操持他的生活，讓劉嘉玲覺得自己像個媽媽。

劉嘉玲透露，家裡的事情都是她在決定跟處理，從裝潢到打掃打雜全都包，劉嘉玲更爆料，跟梁朝偉相戀、結婚這麼多年，老公有兩件事情不做，一是他完全不做家事，二是他無法解決家裡任何小問題，「燈泡壞了，梁朝偉不會換」，這件事讓身為老婆的她永遠不會忘記，也讓外界難得窺見影帝私下的真實面。