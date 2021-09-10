上月初新北市板橋警分局信義派出所員警協助1名迷途老翁返家，且自掏腰包請鎖匠開門，讓老翁早些進屋休息。本月8日，老翁家屬帶著感謝信並附上1000元開鎖費，默默到派出所交給值班員警，向員警表達感謝並祝福中秋佳節愉快後離開。

警方表示，上月5日下午4時許，信義派出所接獲通報，民眾聽到板橋區南雅南路某公寓頂樓上有呼救聲，警員徐良諭、謝詠捷趕到現場，發現75歲劉姓老翁倒臥頂樓地板，全身瑟瑟發抖。員警通知救護人員到場，檢視劉翁無明顯外傷，精神狀況尚穩定，劉翁堅持不到醫院，員警遂將他帶返派出所休息。

劉姓老翁家屬親送感謝信到派出所。（警方提供）

員警詢問老翁身分、住處，但他僅知自己姓名，身上也無相關證件，經員警多方查證，確認老翁戶籍地，故將老翁護送回戶籍地。因家中無人在，老翁身上亦沒帶家門鑰匙，於是向鄰居確認老翁確實居於該址後，找來鎖匠開鎖，讓老翁入屋內休息，並留字條通知家屬及協請鄰居關心老翁行動。

家屬表示，阿公因有失智症狀，平常不會自己外出，但發生此事後，會更加注意關心阿公的行動，確保安全。

警方呼籲，家中如有失智長者可申請配戴愛心手環，手環上可以寫上姓名、地址及連絡電話，以利走失協尋之用；如有發現有長者在路上逗留不知去向，民眾主動採「看、問、留、撥」4步驟，向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，讓長者能找到回家的路。