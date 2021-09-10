大陸澎湃新聞10日報導，因「間諜案」而被審查的田納西大學諾克斯維爾分校華人教授胡安明，當地時間9日在美國法庭，獲得歷史性勝利，法官宣判胡安明無罪，對他的所有指控均不成立。

在9日發布的52頁判決書，美國地方法院法官Thomas Varlan宣布胡安明無罪，稱大學管理研究獎勵的規則令人困惑，檢察官沒有提供任何證據證明，胡安明有意欺騙提供資金的美國太空總署（NASA）。

此前，胡安明教授同時也是NASA的研究員，於2020年2月因未能在遞交給田納西大學的利益衝突表格上披露與中國一所大學的關係，而受到聯邦政府起訴，被指控犯有電信欺詐罪和虛假陳述罪。

該案件被美國司法部列入「中國行動計畫」（China Initiative）內，該計畫宣稱打擊經濟間諜活動，已針對亞裔特別是華裔科學家、研究人員和學者展開了大規模的調查。但政府對胡安明的指控並不涉及經濟間諜活動，也無任何「間諜活動」的證據。

此次判決使得胡安明教授的案件成為該計畫下第一個被審判，也是第一個被判無罪的案件。

《華爾街日報》報導，6月17日，由於陪審團圍繞胡安明是否為獲得美國政府研究經費，而隱瞞其在中國的工作這一問題，僵持不下，一名聯邦法官宣布該案審理無效。

檢方指控稱，在填寫田納西大學的利益衝突表格時，以及在申請NASA經費之時，胡安明沒有報告他在中國的工作，誤導了他所在的大學和美國政府。

胡安明在庭審中作證說，他認為自己在中國的職位屬於一份暑期工作，只是每年花費幾周時間的兼職，不適用美國學校的利益衝突準則，所以不需要披露。

美國聯邦政府大約在3年前開始執行的「中國行動計畫」意在阻止向中國轉移商業機密和其他專有資訊的行動，針對胡安明的訴訟就是其中的一部分。這項行動的重點之一是那些接受美國政府資助並在中國開展工作或交流的駐美研究人員，美國政府稱這些研究工作可能有意或無意地涉及了尖端專有技術的轉移。

然而過去兩年，聯邦檢察官顯然升級了這些行動並將指控進一步擴大化，許多被指控的學者專家堅稱是清白的，認為自己被起訴是美國政府對中國充滿敵意的大環境下的「受害者」。

獲悉判決結果後，美國司法部發言人說： 「尊重法院的決定，盡管我們對結果感到失望。」

澎湃新聞報導，熟悉該案人士表示，司法部對胡安明的指控不僅斷送了他的職業生涯，在2020年2月被起訴後，胡安明丟掉了他在田納西大學的工作，也對他和他家人的生活造成了極大的傷害。自從他被軟禁以後，他的健康也進一步惡化，但盡管如此，他仍在與這場不公正的待遇作抗爭。

澎湃新聞報導，達拉斯德州大學前副校長馮達旋說：「我對他的勇氣非常欽佩，因為如果這場官司他輸了的話，將要坐非常長的牢。他對自己充滿信心，覺得沒有做過這樣的事情，才會堅持把官司打到底。最後的結果也證明了美國的司法制度還是有公正的地方。」