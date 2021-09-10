味全龍專屬啦啦隊「小龍女」成員梔梔，甜美外型加上姣好身材，短短時間就累積一票死忠粉絲力挺，日前在instagram放了穿著護士服的火辣照片，卻被眼尖網友發現底褲疑似穿幫，她也急忙對此事做岀回應。

小龍女梔梔在instagram曬岀穿著火辣護士服的照片，只見她用迷濛眼神看著鏡頭，讓人充滿無限遐想，身穿短裙的她曬岀一雙火辣逆天長腿，增添幾分性感韻味，由於自己打疫苗遲到，更以護士口吻呼籲所有人：「最近忙著幫大家打疫苗，你們是約什麼時候？可以不要遲到嗎？」還不忘搞笑表示：「有這樣的護士你要幾點出門？」

梔梔一身性感火辣裝扮，引起網友留言：「如果是這樣的護士，我每天都睡在診所」、「有這種動人的護士我天天報到」、「有這護士會預約爆滿」、「我不知道約什麼時候，倒是比較想約妳」，不過有眼尖網友發現她疑似走光露出底褲，立刻掀起討論：「我看到了，是故意的嗎」、「那個白白的底褲，蠻適合放某個封面照」、「走光了啦，趕快把照片撤下來」、「這個攝影好壞」。

梔梔對於疑似走光一事做岀澄清。（圖／ chihchih67.__IG）

對於疑似走光一事，梔梔也在instagram限動說明此事，她表示平時習慣穿「阿嬤型安全褲」，因為褲子很短很寬很容易曝光，加上安全褲比較長一點，才會露出來造成誤解，接著更故意將「走光照」全部打碼，並搞笑表示：「請大家不用擔心，也不用買解碼器」。