強烈颱風「璨樹」來勢洶洶，宜蘭縣雖然預估要到星期日上午才會明顯受到颱風的影響，但仍早早展開防颱準備作業，各漁港擠滿了進港避風的漁船，頭城的賞鯨船業者則是接到東北角風管處的通知，龜山島從中午12點開始封島，載客出港的賞鯨船也紛紛趕在12點之前返回港內確保安全。

因「璨樹」颱風即可能帶來驚人的雨量，宜蘭縣政府為了防止冬山河出現河水上漲倒灌衍生災情，冬山河親水公園、生態綠舟以及梅花湖小船受損，已逐步關閉河道的水閘門並將動力小船上架固定；懸吊在宜蘭火車站前丟丟銅廣場的幾米飛天小火車也預定在下午要拆卸下地，以防發生意外。

宜蘭地區10日天氣晴朗炎熱，頭城烏石港北堤沙灘湧進許多衝浪及戲水的遊客，因宜蘭縣尚未發布海上颱風警報，海巡單位人員並未驅離戲水的遊客，不過東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處已宣布龜山島在10日中午12點起封島三天，禁止遊客登島。

此外，從烏石港出發的賞鯨船也紛紛趕在中午12點之前返回烏石港內，而包括南方澳各漁港則早已擠滿了提前入港避風的漁船，也讓漁港內擠滿了大大小小的漁船。