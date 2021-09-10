40歲韓國女星全智賢和富二代老公崔俊赫結婚9年，育有2子，今年6月卻爆出烏龍傳聞指兩人分居鬧離婚，不久全智賢的公司出面打臉否認，崔俊赫也強調還是想當全智賢的老公，而爆料兩人婚變的網路節目《橫豎研究所》主持人金龍浩（김용호）近日因不配合警方調查，慘遭下達逮捕令。

前記者出身的金龍浩近年在網路節目《橫豎研究所》常大爆演藝圈秘辛，先前曾稱韓藝瑟的男友是牛郎背景，引來韓藝瑟嚴正表示將提告維護男友清白，之後《橫豎研究所》又曬出一張韓藝瑟與崔智友、韓佳人等人合影，稱這群女星平時會組團去唱KTV，工作人員則駁斥澄清該照片是在公司的年終派對上所拍。

爆料全智賢婚變的金龍浩先前被逮。（圖／翻攝自김용호연예부장 Youtube）

今年6月，金龍浩又在《橫豎研究所》稱全智賢婚姻觸礁，兩人本來是小學同學，長大後再相見結婚，但去年底就傳出崔俊赫厭倦全智賢要求離婚，之後不顧女方意見離家出走，還傳是因廣告合約無法公開，對此，全智賢屬經紀公司指出離婚傳聞不是事實揚言提告，崔俊赫也親上火線曬照片，用動畫《灌籃高手》的哏圖打趣澄清仍想當全智賢丈夫。

8月底金龍浩開直播痛哭，後來自刪影片。（圖／翻攝自김용호연예부장 Youtube）

據《Mydaily》報導，金龍浩等人近日因毀損他人名譽案被警方多次傳喚，但起初他不配合，7日警方便發出逮捕令到家中押人，但9日首爾江南警察局宣布，首爾中央地方檢察廳駁回對金龍浩、前律師姜龍植的逮捕令，因「沒有擔心滅證或逃跑的理由」，目前兩人已經暫時獲釋。

而8月底金龍浩就突然開直播透露會消失一陣子，罕見在鏡頭前痛哭稱最近反省自己「好像變成怪物了」，他強調沒收到威脅，只是對自己羞愧，點名韓藝瑟及諧星朴修弘，承認因為亂說話惹官司纏身，目前身心俱疲。