近期縣市合併議題，引發各界對於基隆發展的討論。國民黨前立委謝國樑呼籲基隆應併入台北或新北或規畫成北北基生活圈。對此，前國民黨基隆市黨部主任委員、進步基隆連線主席黃希賢10日痛批短視近利，不應搭便車消滅基隆。

黃希賢說，基隆的願景在市長的政策與能力，非搭便車消滅基隆的想法；謝國樑拋出「北北基合併」做為2022年基隆市市長競選主軸，實在令人感到狐疑，競選之目的居然是消滅基隆，若真不幸由他當選，不就是基隆的末日來臨？

黃希賢指出，長期以來，雙北因國家政策而特意扶植，都市發展日新月異，也因此基隆市的建設就停滯了，變成了雙北的邊陲，倘若按謝國樑的打算，將市降格成「基隆區」，而是雙北的派出機關，基隆不再是一個行政法人，還有所謂的基隆人嗎？歷史上的榮光不再。

黃批評，此主張剛好讓人看出謝國樑的富家子的搭便車心態，靠家族財團勢力參與政治，遇到困難時就頓入空門修行，看到機會時就挺身而出的「投機心態」；「北北基合併」主張不就是搶搭「新竹縣市合併」議題的便車嗎？

黃希賢表示，基隆發展遲滯，根本無法依賴雙北，而必須透過「在地升級」，吸納人才，使成為一個完整的經濟生活體系，基隆的「願景」應該是思考產業如何升級，而非消滅基隆。

黃希賢說，看看「縣市合併後」的台中、台南與高雄，被併入的地方有過的更好呢？反而造成地方空洞化，生活更困難的窘境，基隆併入雙北後，其預算規模恐將銳減。

黃希賢舉例，基隆市政府110年度總預算歲入歲出預算達到平衡；北市110年度歲入預算1623.03億元歲入歲出差短108.40億元，但透過資金調度予以彌平；至於新北市110年度歲入歲出短差為143億9000萬元，明年度新北市府舉債金額也達1225億，創下史上最高。

黃希賢認為，由預算來看，基隆市民在合併後，未蒙其利先蒙其「債」，就算是台北市民也很難同意吧？更何況基隆人？謝國樑不僅沒有遠見，又短視近利，實在令人遺憾。