新北幼兒園群聚案尚未平息，松山區某國中也出現確診案例，但兩案是否相關還須等指揮中心公布。胸腔科醫師蘇一峰看了北台灣的疫情狀況，忍不住急喊快將疫情警戒升級，因為北台灣的感染壓力升高，當壓力累積到極限恐就會炸開。

蘇一峰今在臉書發文表示，北台灣目前社區中的Delta確診個案多，感染壓力升高，有未知個案在社區累積壓力，壓力累積到極限就會炸開，建議先把疫情警戒升級，之後再看狀況調整會比較安全。

貼文引起網友討論，「突然覺得要跟歐美一樣了，要跟著病毒共存的感覺了」、「直接升3級了，還客氣什麼，台北市真的反應太慢了」、「現在沒人敢調整，店家都快倒光光了」、「每次都要等到爆炸了才要突然升級，上次突然喊明天升級，全部學生停課，都沒想過醫護要怎麼辦？防疫假又不是每個人都馬上請就有」。

新北幼兒園群聚，其中10人的基因定序確認為Delta，針對是否該升級為三級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，目前看起來，桃園Delta群聚案已相對可控，新北幼兒園案還需要再觀察，不過目前還沒達到升三級的條件。

而台北文山區1所國中及1家私立幼兒園的教職員足跡與確診者重疊，國中3個班級90位學生、私幼101名幼童，自10日起預防性停課5天；另松山區某國中因有確診案例，全班29人今（10日）起停課14天，確診個案與新北幼兒園群聚案的關聯尚不明。