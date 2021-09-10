據統計，台北市自有率72.1%，但最低的為連江縣的69%。(中信房屋提供)

主計總處近期分別公布最新的《人口及住宅普查》及《家庭收支調查》報告，兩項調查均揭露2020年度「住宅自有率」數據。依《人口及住宅普查》內容顯示，全國住宅自有率為78.6%，而《家庭收支調查》的資料則為84.68%，兩者雖因調查方式及樣本不同，數據因而稍有差異，不過10年間兩者呈現的結果都相當穩定，波動變化似乎未受政策、經濟因素等外在環境而有明顯的影響。

此外由《人口及住宅普查》的結果可以觀察各縣市住宅自有率的狀況。全國住宅自有率最高的縣市為86.9%的彰化縣，宜蘭縣84.9%，基隆市與新竹縣則同樣均為84.6%；自有率最低的除了69%的連江縣外，還有台北市72.1%，以及均為76.2%的新竹市及新北市。總計全國平均住宅自有率為78.6%，比起10年前（2010年）普查時的79.2%僅減少了0.6個百分點。

中信房屋研展室副理張漢超表示，儘管10年間像是金融利率、政策施行、房地產稅制、商業活動，甚至如兩岸關係與地緣政治等變數都影響了房地產交易價量，不過對於住宅自有率的影響其實並不顯著，數據起伏也相對穩定，顯示外在條件的因素並不容易衝擊國人房產自有的觀念與想法。

張漢超認為，要探究影響住宅自有率變化的因素應從民眾實際需求的層面來思考，相關的研究甚至指出人口遷徙及房價所得比等其他因素才是真的相關連的變數。

從各縣市住宅自有率來觀察，台北市、新竹市、新北市等地都是當地民眾認為房價較高的縣市，且有較多移入人口，住宅自有率因而略遜於其他地區。彰化縣、宜蘭縣、基隆市在房價相對較容易負擔、人口因素穩定，反而造就自有率較高的現象。

張漢超表示，住宅自有率應該觀察的是穩定度，如果趨勢穩定就代表當地剛性需求相對平穩，房地產相關業者的商機也會較為穩定，不過一旦發生明顯變動，那麼很可能就不僅只是民眾購屋決策思維改變這樣單純了，背後很可能有其他更重大的因素導致民眾基本購屋需求發生變化。