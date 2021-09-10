台股7月一度攻上「萬八」關卡，帶動大盤今年以來漲幅擴大到兩成以上，不過，接連受到Fed縮減購債、電子業砍單雜音，以及近期Delta病毒侵台等三大變數衝擊，導致指數高檔拉回，漲幅略有收斂，而同期間具備低波動特色的「特選高股息低波動指數報酬率」仍維持兩成以上報酬，表現優於大盤。

元大投信ETF研究團隊表示，全球景氣持續回溫，刺激台灣企業出口金額屢創新高，目前台股長多格局不變，建議投資人此時應保持審慎樂觀心態，選擇低波動概念ETF持續參與市場。

元大投信ETF研究團隊指出，全球景氣復甦，傳產類股近期表現強勢，但財報優異的電子股也不可偏廢，今年類股輪動行情料將延續。電子股旺季、除權息行情和美國基礎建設方案等三大利多助攻，台股長多行情可期。

然而印度Delta變種病毒株襲台，且疫苗覆蓋率仍低，疫情仍可能再度干擾市場，建議布局「元大台灣高息低波」ETF（00713），掌握股市震盪向上的投資機會。

「元大台灣高息低波」ETF追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數，回顧先前歷經2018年的中美貿易戰，以及去年首季新冠疫情等事件影響，表現較加權指數相對抗跌。

同時，事件後一季的反彈能力也相當突出，破除「低波動，漲不動」的迷思。今年以來疫情反覆干擾台股，該指數表現仍舊亮眼，統計至9月7日為止，報酬率來到21.08％，超越大盤的20.95％。