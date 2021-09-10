新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，民眾黨立委高虹安日前建議，升格前後縣市長任期限制應該要納入，民進黨立法院黨團柯建銘表示，這種為自己量身訂做的說法很荒謬，不懂國家法治。高虹安今反酸，難道民進黨在新竹沒有其他人選嗎？沒有道理一定要讓特定個人連任，才能顧及新竹公共利益發展。時代力量黨團總召邱顯智也說，民主政治限期改選，任期要有限制，選舉前因人設事改變規則，非常不妥。

針對新竹縣市合併升格議題，高虹安提出，首長升格前任期，也要納入升格後的連任限制。柯建銘表示，這種為自己量身訂做的說法很荒謬，過去合併升格再任首長的一大堆，包括胡志強、陳菊等，顯然不懂國家法治，希望政治人物都能放下個人利益，打開心胸看城市發展，以城市利益為出發點。

對此，高虹安今受訪反擊表示，我們主張不曾限制任何政治人物參選，相信藍綠在地方人才濟濟，難道是沒有其他人才選新竹嗎？否則沒有道理一定要讓特定個人連任，才能顧及新竹公共利益發展。

邱顯智表示，台灣六都非六都問題嚴重，對非六都的公民是歧視，非六都問題確實要徹底檢討，但非常奇怪，林智堅做市長7年才想到新竹縣市合併問題，希望能整體通盤檢討，不要因人設事。

至於升格後縣市首長任期限制，邱顯智認為，民主政治限期改選，任期要有限制，選舉前因人設事改變規則，非常不妥，尤其是為特定縣市合併升格修法，恐會造成其他縣市更多問題產生，時代力量黨團持保留態度。