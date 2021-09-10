美國汽車巨擘福特公司（Ford）今天表示，因未能找到可延續的路徑向前邁進，福特將終止在印度製造生產，預料重整費用將達20億美元。

印度總理莫迪（Narendra Modi）力促外國廠商到印度當地生產，但通用汽車（General Motors）2017年宣布退出印度，哈雷機車（Harley-Davidson）去年撤出，如今福特也要離開，對哈迪而言這是最新的打擊。

福特說，過去10年已累積營運虧損20多億美元，2019年資產減損達8億美元。

聲明表示，公司預估重整成本約20億美元，其中2021年約6億美元、2022年為12億美元，其餘在接下來數年分攤。

路透社報導，福特將立即停止在印度製造汽車銷售的業務。

此外，福特年底前將收掉在印度西部古茶拉底省（Gujarat）製造出口汽車的沙南（Sanand）車廠，福特在印度清奈（Chennai）的引擎和汽車組裝廠，也將在明年第2季前關閉。

福特說，大約有4000名員工受影響。

印度汽車經銷商協會聯合會（Federation of Automobile Dealers Association）表示，這是個震撼消息，擔心約有4萬名經銷商員工受影響。

印度車市由日本鈴木汽車（Suzuki）主導，以低價車掌控印度半數以上客車銷售。

福特於1990年代進入印度，盼能打進這個全球最大的汽車市場之一，但福特在拓展低價市場版圖上遭遇困難。

2019年，福特將印度資產轉與印度大集團馬興達拉（Mahindra & Mahindra）合資。但2021年初，雙方取消這項協議，稱商業環境在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間已有改變。