大陸《環球時報》10日報導，距離9月26日德國聯邦議院選舉不到3周，最新民調顯示，沒有一個黨派占有絕對優勢。德國聯邦政府組閣面臨「三黨聯盟」。歐美媒體認為，無論最後哪個黨派組成聯合政府，都將採取更強硬的對華政策。有德國學者認為，即使德國新政府對中國政策有變，也不會是「根本性的」改變。

德新社9日報導，根據德國民調機構Allensbach於8日發布的最新民調，德國社民黨的支持率較上月大幅上升3個百分點至27％，總理梅克爾所在的基民聯盟跌至25％，綠黨為15.5％，自民黨為9.5％，左翼黨和德國選擇黨則是6％和10％。

由於社民黨已表示不願再與基民聯盟組成聯邦政府，其他政黨也不願與左翼黨和德國選擇黨組閣。這意味著未來德國聯邦政府很可能是基民聯盟、綠黨和自民黨組成「牙買加聯盟」，或由社民黨、綠黨和自民黨組成「紅綠燈政府」。兩種聯合方式都有綠黨和自民黨。相比社民黨和基民聯盟，綠黨和自民黨都對中國持更為批評的態度，新政府將重塑德中關係的可能性增強。

《環球時報》報導，德國柏林中國問題學者夫洛里揚9日表示，「中國」一詞頻頻出現在德國大選中，說明中國對德國政治和經濟的重要性。德中關係是雙向的，即使大選後德國對華政策有所改變，也不會是「根本性的」。