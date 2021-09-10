國內疫情蔓延，加上又臨近中秋節，變盤之說趁勢浮上檯面。究竟中秋節變盤機率有多高？法人表示，根據CMoney資料統計，台股近15年中秋節前後表現，前5日下跌機率較高；秋節後5日及10日則都是上漲，機率均超過7成。

變種病毒來襲，國內疫情死灰復燃，投資人因此心生恐慌，更關心是否會有中秋節變盤魔咒，使得近期台股成交量未能放大。究竟中秋節變盤機率有多高？第一金投信表示，根據CMoney資料統計，近15年台股中秋節前後表現，前10日、前5日上漲機率僅53%、47%，平均下跌0.5%、0.4%；秋節後5日、後10日，上漲機率則提升到87%、73%，平均上漲1.7%、0.6%。

資料來源：CMoney，2021/9/9。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股在秋節前後表現「先蹲後跳」，但漲跌幅不大，顯示節慶因素影響有限。而觀察目前市況，本土疫情蔓延，投資人擔心警戒可能升級，是造成信心退怯的主要原因。但如果疫情擴散導致警戒升級，更應該留意大跌布局機會，尤其看好國安、民生等受政策扶持產業或指標性大型公司。

曾萬勝認為，國內現在是2級警戒，按疫情發展不無升級可能。不過，如果要到4級，必須滿足指揮中心的條件，也就是14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，機率較低。即便如此，也並非所有產業都會受到影響。

曾萬勝指出，國安、民生等屬於維生必須項目，或者政策扶持的重點產業、指標性公司等，不輕易停止營運。台股中的半導體、食品、國防工業、塑化、光電等族群符合條件，預期影響程度相當低。至於占台股一定比例的電子製造業，大多數在海內、外都有設置工廠，只要外銷訂單沒有減少，藉由產能調配，對整體營運的影響不會太大。