香港支聯會因拒絕按國安處要求遞交資料，警方前日起拘捕支聯會副主席鄒幸彤及4名常委。(示意圖／東網)

香港支聯會因拒絕按國安處要求遞交資料，警方前日起拘捕支聯會副主席鄒幸彤及4名常委。而支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權罪」；鄒及4名常委另被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪。兩案件今於西九龍法院首次庭訊，由《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉主理。法庭先處理「煽動顛覆國家政權」案，李卓人及何俊仁沒有保釋申請，鄒幸彤保釋申請被法官拒絕，鄒保留8天覆核權。

首案4名被告為，香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲，工會幹事）、何俊仁（69歲，律師）及鄒幸彤（36歲、律師），同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。

控罪指出，他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織，策劃，實施或參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

次案5名被告為支聯會副主席鄒幸彤（36歲、律師）、常委鄧岳君（53歲，無業 ）梁錦威（36歲，葵青區議員）、陳多偉（57歲，貨車司機）及徐漢光（72歲，退休人士），同被控一項「沒有遵從通知規定提供資料」罪。

控罪指，他們於2021年9月8日，作為香港市民支援愛國民主運動聯合會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該组織的人士，並已獲根據（香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則）（文件A406A）附表5第3（1）（b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。