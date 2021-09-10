雙北疫情延燒重回三級警戒？蘇貞昌：目前無升級條件 12:132021/09/10 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌今（10日）到西螺鎮漢光果菜市場視察蔬果採收及包裝作業，針對媒體詢問雙北疫情延燒，是否考回升三級警戒，他表示，目前沒有升級的條件。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今（10）日到西螺鎮漢光果菜市場視察蔬果採收及包裝作業，針對媒體詢問雙北疫情延燒，是否考回升三級警戒，他表示，目前沒有升級的條件。 蘇貞昌表示，全世界疫情來勢洶洶，台灣相對非常穩定，哪怕長榮機師案現在也已經穩定下來，幼兒園案也沒有再擴大，並且這幾天也都只有個案，整個疫情在大家的努力下漸漸趨緩。 蘇貞昌說，國人同胞不能掉以輕心，會隨時注意各方面，目前沒有升級的條件。 陳時中3層甩鍋網 卡死誰 誰說是「五倍券」？ 他打臉蘇貞昌：把人民當笨蛋 #新冠肺炎 #台灣 #蘇貞昌 #雙北 #三級警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎戰Delta疫情 王任賢：讓新北比照屏東緊急接種疫苗 11:382021/09/10 生活 你下載了多少個？網友激推十大「討論量爆棚App」夯到爆 10:182021/09/10 生活 央行不升息 股市未來一年 幾乎無利率風險 04:102021/09/10 財經要聞 紓民困還是保蘇揆 04:102021/09/10 時論廣場 陸媒專訪塔利班發言人：很多東伊運成員已在警告下離開阿富汗 09:462021/09/10 兩岸 11境外生確診 大學秋節前先遠距教學 04:102021/09/10 焦點要聞 竹竹併 藍批一黨之私 綠嗆小鼻小眼 04:102021/09/10 焦點要聞 義大新生入學 校長當直播主解答 04:102021/09/10 地方新聞 Delta再進社區 藍揪防疫4破口 04:102021/09/10 焦點要聞 新冠疫情不止 拜登將要求聯邦員工打疫苗 06:362021/09/10 國際 PC、板卡出貨齊揚 華碩 8月業績增兩成 同期最佳 04:102021/09/10 財經要聞 政治熱門新聞 顏寬恒出手陳柏惟慘了？郭正亮看完民調預測結局 - 政治 中正紀念堂該改什麼名字？他做網路民調結果跌破眼鏡 - 政治 趙少康公布戰鬥藍名單 「他」竟不是國民黨籍 網驚呼一片 - 政治 頭條揭密》三星堆考古大驚奇 改寫中華歷史源於黃河流域理論 - 新聞 促轉會擬拆中正紀念堂蔣公銅像 蘇貞昌回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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