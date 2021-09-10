行政院長蘇貞昌今（10）日到西螺鎮漢光果菜市場視察蔬果採收及包裝作業，針對媒體詢問雙北疫情延燒，是否考回升三級警戒，他表示，目前沒有升級的條件。

蘇貞昌表示，全世界疫情來勢洶洶，台灣相對非常穩定，哪怕長榮機師案現在也已經穩定下來，幼兒園案也沒有再擴大，並且這幾天也都只有個案，整個疫情在大家的努力下漸漸趨緩。

蘇貞昌說，國人同胞不能掉以輕心，會隨時注意各方面，目前沒有升級的條件。