【LIVE直播】疫情記者會。（中時新聞網）

今增7例確診個案，其中2例為本土、5例為境外移入；另確診個案中有1人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，2個本土案例台北市與新北市各1例，台北的個案為松山區某國中的學生、新北市的個案則是民眾去看病被檢查出來，疫調仍在進行中。

陳時中表示，今增2例本土，台北市的案例是松山某國中的國一學生確診，該班已停課，比較好的消息是，確診國中生就讀國小的妹妹，採檢結果是陰性；至於新北市的案例，是一位民眾去看病的時候被檢查出來的，相關疫調仍在進行中。

陳時中也說，新北幼兒園的群聚案，今天沒有新增個案。長榮機師群聚的二採結果全都是陰性，因此這個案子目前可以算是控制住了，未來是否有個案，還要等解隔離那一波再採檢了。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中。案16179為10多歲男性， 9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

老師協助點名，安排學生篩檢。（黃子明攝）

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自美國(案16174、案16175)、土耳其(案16176)、日本(案16177)、亞美尼亞(案16178)入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案10387)，為70多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史，6月3日因其他原因就醫，同日出現發燒、咳嗽等症狀，採檢後住院治療，於6月4日確診，8月26日解除隔離，9月5日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計2938839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2921268例排除)，其中16069例確診，分別為1452例境外移入，14563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。