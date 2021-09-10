1名網友日前在客運上發現1名大嬸竟大喇喇將腳掌放在前方座位的扶手上，他上前勸導大嬸2次，對方仍恣意而為，讓他怒批「真的是台灣鯛，有夠噁心的」；不過光腳丫放在客運座位的事件不只這一樁，不少網友陸續找出其他照片，怒批「這不是你家」、「有夠自私，毫無考慮他人感受」。

該名網友在臉書「爆怨2公社」發表1張圖，圖中是1名客運乘客光著腳，將腳掌整個放在前方座椅後面的握把上，原PO說他已經上前勸說2次，對方仍不聽勸、繼續伸腳，怒批對方「都已經請妳把腳放下了，妳又給我ㄎㄨㄟˋ上去，真的是台灣鯛，有夠噁心的」。

不少網友陸續找出其他乘客的照片，怒批「這不是你家」、「有夠自私，毫無考慮他人感受」。（翻攝自臉書）

其他網友留言說，「那酒精過去噴個十幾下，順便消毒」、「直接用全車都聽的到的音量說：大嬸你有沒有功德心！麻煩你不要把腳抬起來放在前面的椅背」、「噁心」、「拿旁邊擊破槌敲她啦」、「我也遇到過，那鹹魚味，讓我無言」、「所以我都不搭大衆交通工具，看到就噁心」、「拍照請司機處理吧，跟司機說的時候稍微提高一些音量，讓大家都知道車上有個髒東西就好」。

先前就曾發生過不少客運乘客不顧他人感受的自私行徑，有網友發現後座乘客大喇喇地把腳踩在她座位的靠手，對方疑似還有灰指甲，讓他大喊「夠噁心的！快吐了」，一名網友日前搭乘客運時，遇到一位阿嬤在車上睡覺，但誇張的是她竟把腳跨放在前面位子扶手上。