全台最美的風景在台北市大安區街頭。百歲人瑞竟然還可以穿梭巷弄間當志工，讓不少人嘖稱奇感動不已。110年台北市傑出市民遴選刻正辦理評選中，其中大安區公所推薦德安里里民魏申福先生參選。大安區林明寬區長表示，魏申福先生以百歲高齡，穿梭於巷弄，服務於里鄰，看似微不足道，卻是人們生活中重要的日常，其默默的付出，所傳達的是正向、善念的服務精神，也是台北精神。

百歲仍在當導護志工，北市大安區推人瑞參選臺北市傑出市民。(大安區公所提供)

林明寬說，魏爺爺能夠獲得區公所推薦傑出市民遴選，主要有四大理由：

一、百歲志工的精神

尋常的百歲人瑞如能保持身體康健已經不易，魏老先生不僅身體健康，還能踏出家門走入社區，傳達志工服務的精神，實屬難得。

二、翻轉長者被服務的角色

一般長者大多處於被服務的角色，魏老先生不僅不須被服務，有效減輕政府社會關懷服務之成本，更是創造出主動服務者的加值效果。

三、提昇傑出市民表揚之深度與廣度

台北市傑出市民表揚，推行多年之表彰傑出人士，深獲好評，大安區分析了過往資料，類別大多為樂善好施及重大傑出貢獻等「有形」的表現，針對「無形」的付出、潛移默化的服務精神較少呈現。

臺灣觀光教父嚴長壽先生曾說過：「臺灣最美的風景是『人』…」因此，大安區公所也期盼遴選委員能擴大傑出市民表揚的限度，提昇其深度與廣度，給默默付出的小市民一次表揚的機會，也給予百歲人瑞魏申福先生一生的奉獻，給予實質的鼓勵。

四、帶動服務奉獻的風潮

文化獎得主—單國璽樞機主教曾說：「生命不可浪費。」魏申福先生就是真實典型的實踐者。

林明寬表示，表示，藉由這次推薦遴選百歲人瑞之庶民服務精神，期望能傳揚犧牲奉獻的人生價值，以創造學習典範。