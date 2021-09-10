線材、螺絲廠聚亨(2022)受惠鋼市需求及鋼價續漲，8月營收為9.8億元，年增85.53%，月增約31%；公司表示，8月營收比去年同期大幅提升，主要因新冠炎疫情影響，造成材料及貨櫃短缺、煤鐵礦原料價格維持高檔。

聚亨前8月營收80.22億元，年增45.36%。整體第三季營運略受東南亞疫情影響，營收可能比第二季下滑，但仍可比去年同期大幅成長。

聚亨看好第四季是傳統旺季，伴隨著鋼市持續增溫，公司生產訂單穩定中成長；預期全球鋼鐵供應吃緊，高鋼價時代可望進一步確立，但需留意國際物流的不確定因素，以及新冠病毒不斷變異衝擊全球經濟復甦的力道。

聚亨為少數具備電爐煉鋼、盤元、線材及螺絲生產能力的廠商，今年以來，受惠泰國、台灣及越南廠區等需求量均有成長，上半年營收逐季成長。

此外，因歐盟6月18日起對中國扣件產品提出反傾銷調查，並實施進口螺絲登記，聚亨泰國、台灣廠均陸續接獲轉單，由於反傾銷調查為期9個月，相關轉單能見度至今年底，預期有望支撐下半年業績表現。

聚亨上半年受惠鋼市榮景，營運比去年同期好轉；2021年上半年合併營收62.62億元，毛利率14.46%；營業淨利6.51億元，歸屬於母公司業主淨利3.4億元，基本每股盈餘0.71元。第二季營收為32.92億元，毛利率12.34%；營業淨利2.77億元，歸屬於母公司業主淨利約1.5億元，基本每股盈餘0.31元。