中廣董事長趙少康（中）號召成立「戰鬥藍」成軍，9日公布行動宣言與名單，國民黨17名立委、14名地方議員到場響應。（圖／本報系資料照）

國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）

中廣董事長趙少康拋出「戰鬥藍」理念，昨日（9）更舉行戰鬥藍集結記者會，國民黨17名立委、14名地方議員到場響應。身為戰鬥藍一員的國民黨台中市議員羅廷瑋指出，戰鬥藍的方針是透過群組強化橫向聯繫，使出統一口徑、統一戰術、統一陣線、口徑一致、團結攻勢五大攻勢，這些是民進黨的強項，藍營如今也效法，不再像過去「溫良恭儉讓」。

趙少康昨日發表「戰鬥藍宣言」，強調戰鬥藍成員要為2022及2024的勝選而戰，不能讓民進黨的民粹魔咒繼續傷害台灣；他們來自群眾，群眾的力量就是他們的力量。至於戰鬥藍的定義，趙指出：「戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心。」

羅廷瑋今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，戰鬥藍已成立相關通訊群組，群內除了成員之外，也將納入學者、專家、民間團體、企業等各領域人士，未來成員間會透過群組交換意見，並針對時事議題、蔡政府政策、對手發言等，擬定出一套統一的應對方針，達到團結攻勢之效。

羅廷瑋分析，過去藍綠對外攻防的差別在於，民進黨在議題、辯護上都會有一套統一的說法；國民黨則各吹各的調，顯得國民黨人的論述及應對上強弱、方向均不一，容易被見縫插針。羅坦言，砲口一致對外過去是民進黨的強項，戰鬥藍現在就是要效法他們，所以運作上會跟傳統國民黨有很大不同，國民黨既要能衝鋒陷陣更要能比民進黨更兇，因為這是國民黨當前在野之必要。