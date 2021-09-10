隨著全台疫情降級，台北市8月初開放餐飲內用，民眾享受酒酣耳熱之時，酒駕取締件數竟暴增近6倍，單月就開出175張罰單，較7月足足增加143件，北市警交通大隊也意外發現白天件數也有上升趨勢，推估是因民眾認為警方只在夜間取締，才會掉以輕心，警方也啟動全天候酒駕專案，呼籲駕駛人別心存僥倖造成遺憾。

北市近日出現4起酒駕案，各時段皆有發生，有民眾深夜飲酒、隔日上午宿醉遭攔查，也有民眾中午12時前飲酒、17時被警方取締，也有駕駛說晚間21時前飲酒、23時就被抓到，也有凌晨飲酒隨後被攔查的個案，其酒測值均超過0.25MG／L法定標準值，訊後依公共危險罪送辦。

交大檢視資料後發現，今年8月取締酒駕件數共有175件，較上月暴增143件，推估主因是餐飲開放內用所致，分析後發現凌晨、下午為酒駕熱門時段，0時6時為52件、6時至12時有42件，12時至18時為46件、18時至24時則是35件，顯見酒駕是各時段皆有發生可能。

交大執法組長黃孝勳表示，相較疫情前、今年1至4月的取締月平均數396件，8月的175件雖不算特別突出，但能顯示疫情趨緩後，民眾酒局增多所帶來的效應，尤其6時至12時、12時至18時2時段比例逐漸上升，主因是民眾總認為警方只在深夜取締，才會因此掉以輕心。

為防範酒駕事故，交大即起發動「全天候取締酒駕勤務」，不分時段加強酒駕執法，針對清晨宿醉、午宴及晚宴飲酒等不同時段潛在族群加強取締，並提醒民眾聚餐飲酒後應搭乘大眾交通工具，避免酒駕情形發生外，同時呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，勿存僥倖心理。

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