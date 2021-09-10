新保單第二年仍持續繳費或沒有解約，是否仍應發放銷售佣金？金管會原本研議「續年度佣金不得為零」的方案，但在與國泰人壽、富邦人壽、南山人壽等擁有大型業務部隊公司討論後，業者都反應此方案恐要與業務員全面換約、孤兒保單無人要接手、影響保單訂價等，因此金管會決定暫不調整。

壽險保單多為長年期契約，壽險公司會講究13個月及25個月定著率，即保戶前二年不解約，保單才算真正對壽險公司有效益。而業務員行銷保單的佣獎經過近年的改革，亦不鼓勵一次在第一年就發完，或第一年發極高比率的佣酬，所以會有續年度視保單是否繼續有效，再發放的續年度獎酬。

但保單從第二年之後的獎酬，到底算是「續期佣金」還是「服務津貼」，此問題已討論多時，大型壽險公司都支持第二年之後應該是「服務津貼」，業務員繼續服務客戶才能領到第二年的津貼，若中途就離職，就無法再領到保單的續期獎酬，以鼓勵業務員繼續留任。

其次是壽險公司主張續年度是服務津貼，則原業務員離職，保單才有人願意接手服務，否則會成為孤兒保單。

但在全國金融業工會聯合總會不斷反應下，金管會今年再度提出「續年度佣金不得為零」的改革方案，並與壽險公會等商議是否可行。

大型壽險公司紛紛表示，若續年度佣金不得為零，給付比例很難訂，恐造成不同通路的不當比較，同時業務員的契約都要重簽，重新定義保單第二年的收入，影響非常大，因此建議續年度佣金得以為零。

金管會初步研議後，決定暫時不動，先與工會等商討看看。但據了解，此案是南山人壽業務員影響較大，訴求其最早是拿續期服務津貼，2016年才改續期業務獎金，2021年7月才又改回續年度服務津貼，將影響第二年收入是否隨離職「可攜式」，因此金管會仍是希望南山人壽先與其業務員多溝通。