國內截至9月6日，單劑施打人次已破千萬，但完整接種比率僅9.44％。（國政基金會提供／林周義台北傳真）

國政基金會今舉辦《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（十五）－防疫破口Delta入侵、如何超前部署減少死傷》座談會，由永續發展組召集人陳宜民主持，並邀請王任賢等專家參與討論。（國政基金會提供／林周義台北傳真）

新冠肺炎疫苗覆蓋率持續提升中，截至9月6日，前10類對象單劑施打人次已破千萬，但完整接種比率僅9.44％，其中孕婦及75歲以上長者僅5.48％，65-74歲則只有1.93％。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，政府擴大單劑疫苗涵蓋率是為確保社會公平，避免有人富到流油、有人窮到脫褲，但高危險族群的第2劑也應同步，才能兼顧社會及弱勢族群的公平性，呼籲政府花點腦筋，思考兼顧方案。

國政基金會今舉辦《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（十五）－防疫破口Delta入侵、如何超前部署減少死傷》座談會，由永續發展組召集人陳宜民主持，並邀請王任賢等專家參與討論。

陳宜民引述指揮中心資料指出，截至9月6日，國內不分廠牌，前10類對象接種單劑的人次已破千萬，但第2劑則只有98萬7000多，第2劑佔第1劑比例為9.44％，當中最多的是醫事人員73.77％、特殊情形出國者56.64％、高接觸風險者49％及防疫人員44.59％。

除以上4種對象，其餘民眾完整接種的比例為個位數，維持機構及社福照顧者8.89％、孕婦及75歲以上長者5.48％、維持國家安全運作者2.91％、65-74歲長者1.93％、罕病及高風險青壯年則是1.01％，顯示長者及其他風險對象的完整接種比例過低。

對於國內疫苗施打政策，王任賢表示，第1劑疫苗涵蓋率的擴大與長者等高風險群的第2劑應同步進行。單劑疫苗的擴大接種是為兼顧社會公平性，不允許有人富到流油、有人窮到脫褲。單劑並非沒保護力，而是沒有長久保護力，第1劑的目的再反應、第2劑則是著床，接種第2劑是為刺激起免疫記憶，因此先打1劑非常重要。

至於長者、孕婦、罕見疾病患者等重症、死亡風險高的對象，王任賢認為，若完整接種的比例過低，就是缺乏了對這些弱族群的公平性，這些對象來自第6、8、9類，在高度開發的國家，是把他們一併歸在第1類，再按照年齡往下開打，政府應該花點腦筋，就可以兼顧弱勢族群與社會的公平性。